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Швед готовится с основой Селтика к игре с Килмарноком

Наши за границей
(2 голосов)

Уже сегодня - в 21:45 (по укр. времени)

Швед готовится с основой Селтика к игре с Килмарноком
Новина українською

Украинского легионера "Селтика" Марьяна Шведа заметили на тренировке при подготовке основной команды к матчу 22 тура Шотландского премьершипу с Килмарноком.

Блог Celts are here вчера поделился новостями и фото из базы "Селтика" в Леннокстауне.

Можем подтвердить, что Швед в Леннокстауне и готовился вместе с командой к игре с Килмарноком.

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Как напоминает блог, это будет первый матч "Селтика" в Премьершипе Шотландии после домашнего поражения от "Рейнджерс" 29 декабря.

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В статье: Селтик (Глазго) Килмарнок (Шотландия) Марьян Швед Шотландский Чемпионшип
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Комментарии (4)
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Pokeruga (Кропивницкий)
22.01.2020 в 09:29
Друже пиши українською!! І до тебе ніколи не буде ніяких зауважень! Відчувається що російска не є природньою для тебе тож не "ломай" себе ! ;)
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FC Energy (Новая Каховка)
22.01.2020 в 09:34
Он и пишет, но переводит на рус через переводчик, не вычитывая текста.
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Pokeruga (Кропивницкий)
22.01.2020 в 09:25
"аУтор" это снова Ты ??? (а выше, "8", только в Рияда Мареза.) ??? )))Швед готовится С основой Селтика к игре с Килмарноком.
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Pokeruga (Кропивницкий)
22.01.2020 в 09:26
либо мог написать- Швед в основной группе Селтика готовится к игре с Килмарноком !! ))
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