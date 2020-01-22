Швед готовится с основой Селтика к игре с Килмарноком

Украинского легионера "Селтика" Марьяна Шведа заметили на тренировке при подготовке основной команды к матчу 22 тура Шотландского премьершипу с Килмарноком.

Блог Celts are here вчера поделился новостями и фото из базы "Селтика" в Леннокстауне.

Можем подтвердить, что Швед в Леннокстауне и готовился вместе с командой к игре с Килмарноком.

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Как напоминает блог, это будет первый матч "Селтика" в Премьершипе Шотландии после домашнего поражения от "Рейнджерс" 29 декабря.