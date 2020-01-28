Артем Довбик: Предложения из Украины? Я еще в Дании не наигрался

Украинский легионер датского клуба "Сеннерюйск" Артем Довбик уверяет, что полностью адаптировался к условиям северной страны и привык к тамошнему футболу.

Главным неудобством для легионера в Дании, считает Артем, является незнание языка и особенности погоды.

"Очень важна коммуникация с партнерами на поле. Поэтому старался, как можно скорее устранить этот пробел, - говорит Артем. - Сначала и местная погода очень угнетала, здесь почти все время мрачно, солнца очень мало. К этому тоже нужно было привыкнуть. Нам даже больше дают витамина D".

Датский язык Довбик даже не пытается изучать - слишком сложный.

"Здесь, по сути, все люди владеют английским, который я немного знал и раньше. А сейчас с этим и вовсе проблем нет", - говорит Артем.

Контракт украинского легионера принадлежит "Мидтьюлланну", однако Артем играет в аренде клуба "Сеннерйюск".

После серьезной травмы я получал мало времени на поле. Очень хотелось играть, поэтому в разговоре с руководством "Мидтьюлланна" приняли решение, что мне лучше до окончания сезона уйти в аренду.

Артем сравнивает клубы и признает, что уровень "Мидтьюлланна" намного выше, это одна из ведущих команд Дании.

Впрочем, я себя уютно чувствую в "Сеннерйюске". В клубе ко мне отнеслись с уважением. Мне нравится справедливость нашего наставника, у него играет тот, кто лучше готов, даже несмотря на то, что я арендованный и меня можно, якобы, и не ставить в состав. После травмы, из-за которой я выбыл на 8 месяцев, каждый выход на поле - как глоток свежего воздуха. Мотивация у меня зашкаливает. Своей игрой очень хочется отблагодарить "Сеннерйюск" за теплое отношение ко мне. Здесь мне для адаптации понадобилось всего несколько месяцев и это при том, что у меня в это время был рецидив травмы, пришлось пропустить две недели.

В ближайшее своей задачей Артем видит победу на сборах в конкуренции и место в стартовом составе.

Задача команды - попасть в топ-6. Такие шансы еще есть. В турнирной таблице ситуация складывается таким образом, что 2-3 победы подряд могут существенно улучшить положение любой команды.

Артема спросили, готов ли он рассматривать предложения украинских клубов.

"Сейчас нет. Я еще наигрался в чемпионате Дании. Здесь интересно", - акцентирует Довбик.

Высказался легионер и об игре сборной Украины.

"Тот футбол, который демонстрировала команда Андрея Шевченко в отборе, позволяет говорить о том, что как минимум из группы на Евро "сине-желтые" должны выходить", - добавил Артем.