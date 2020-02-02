Зозуля заработал пенальти. Лунин отбил, но пропустил на добивании. ВИДЕО
Андрей Лунин снова пропускает в матче за "Овьедо"
Сегодня в рамках 26-го тура Сегунды "Овьедо" принимает "Альбасете".
На 44-й минуте матча украинский форвард гостей Роман Зозуля заработал пенальти. Нападающего завалил в штрафной левый защитник хозяев Салас Кристиан Фернандес.
Хавбек "Альбасете" Педро взялся исполнять 11-метровый удар, но другой украинец - голкипер "Овьедо" Андрей Лунин отбил пенальти, но пропустил после добивания.
20-летний Андрей Лунин пропускал в каждом из 4 матчей за "Овьедо".
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Комментарии (3)
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shat (киев)
02.02.2020 в 23:39
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Djibouti (Djibouti)
02.02.2020 в 23:15
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.02.2020 в 23:15
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