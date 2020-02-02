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Зозуля заработал пенальти. Лунин отбил, но пропустил на добивании. ВИДЕО

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(2 голосов)

Андрей Лунин снова пропускает в матче за "Овьедо"

Зозуля заработал пенальти. Лунин отбил, но пропустил на добивании. ВИДЕО
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Сегодня в рамках 26-го тура Сегунды "Овьедо" принимает "Альбасете".

На 44-й минуте матча украинский форвард гостей Роман Зозуля заработал пенальти. Нападающего завалил в штрафной левый защитник хозяев Салас Кристиан Фернандес.

Хавбек "Альбасете" Педро взялся исполнять 11-метровый удар, но другой украинец - голкипер "Овьедо" Андрей Лунин отбил пенальти, но пропустил после добивания.

20-летний Андрей Лунин пропускал в каждом из 4 матчей за "Овьедо".

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) Сегунда Овьедо (Испания) Андрей Лунин
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Комментарии (3)
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shat (киев)
02.02.2020 в 23:39
вы дебилы , а счёт написать мозгов не хватает
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Djibouti (Djibouti)
02.02.2020 в 23:15
Защитник бы меньше трепались, а лучше бы сразу бежали отбивать
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.02.2020 в 23:15
А ничего , что он на 9 метров ближе?
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