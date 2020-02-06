  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вест Хэм планирует продать Ярмоленко летом - СМИ
В тренде

Вест Хэм планирует продать Ярмоленко летом - СМИ

Наши за границей
(1 голосов)

Если не сделали этого зимой

Вест Хэм планирует продать Ярмоленко летом - СМИ
Новина українською

Лондонский "Вест Хэм" готов расстаться с украинским легионером Андреем Ярмоленко в летнее межсезонье.

Боссы молотобойцев, сообщает источник Football Insider, готовы рассматривать предложения от других клубов на эту тему.

"Притом они признают, что не смогут компенсировать себе всю сумму, за которую был приобретен игрок 18 месяцев назад", - отмечает издание.

Читайте такжеВест Хэм не будет продавать Ярмоленко в январе - источник

Контракт Ярмоленко с "Вест Хэм" действителен до лета 2022 года.

Football Insider напоминает, что в соглашении есть опция, которая предусматривает продление контракта Андрея.

"Но она выглядит очень призрачно, смотря на то, что Ярмоленко находится вне состава из-за травмы", - добавляет издание.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Чемпионат Англии АПЛ контракт Вест Хэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
06.02.2020 в 08:43
А кто нибудь планирует купить Ярмоленко этим летом?
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
06.02.2020 в 08:19
Жизнь внесла коррективы
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...