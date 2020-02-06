Вест Хэм планирует продать Ярмоленко летом - СМИ

Лондонский "Вест Хэм" готов расстаться с украинским легионером Андреем Ярмоленко в летнее межсезонье.

Боссы молотобойцев, сообщает источник Football Insider, готовы рассматривать предложения от других клубов на эту тему.

"Притом они признают, что не смогут компенсировать себе всю сумму, за которую был приобретен игрок 18 месяцев назад", - отмечает издание.

Читайте также Вест Хэм не будет продавать Ярмоленко в январе - источник

Контракт Ярмоленко с "Вест Хэм" действителен до лета 2022 года.

Football Insider напоминает, что в соглашении есть опция, которая предусматривает продление контракта Андрея.

"Но она выглядит очень призрачно, смотря на то, что Ярмоленко находится вне состава из-за травмы", - добавляет издание.