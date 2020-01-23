Вест Хэм не будет продавать Ярмоленко в январе - источник

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, скорее всего, не будет продан или отдан в аренду лондонским клубом в зимнее трансферное окно.

Об этом Sport Arena сообщил источник в Лондоне.

В настоящее время Андрей находится в лазарете около трех недель и будет проходить восстановление в течение еще трех недель. В связи с этим украинский полузащитник вряд ли сможет пройти медицинское обследование в новом клубе, даже если бы его продали или отдали в аренду.

Отметим, что зимнее трансферное окно в Англии закрывается через неделю, 31 января 2020 года.

Ранее британские СМИ сообщали о том, что "Вест Хэм" готов отдать Ярмоленко в аренду, однако агент игрока опроверг эту информацию.