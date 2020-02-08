Малиновский вышел на замену и спустя 8 минут принес победу над Фиорентиной

В рамках 23-го тура Серии А "Аталанта" на выезде обыграла "Фиорентину" 2:1.

Полузащитник гостей Руслан Малиновский появился на поле на 64-й минуте, выйдя на замену вместо Пашалича. А спустя 8 игровых минут ударом из-за пределов штрафной вывел "Аталанту" вперед.

Украинец забил второй гол клуба из Бергамо в этом матче на 72-й минуте и сделал это после передачи капитана гостей Алехандро Гомеса.

В текущем сезоне чемпионата Италии 26-летний Руслан принял участие в 20 матчах, в которых отметился 3 забитыми мячами и сделал 1 ассист.

Вашему вниманию видео гола Малиновского