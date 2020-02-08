Малиновский вышел на замену и спустя 8 минут принес победу над Фиорентиной
Украинец ударом из-за пределов штрафной забил свой 3-й гол в Серии А
В рамках 23-го тура Серии А "Аталанта" на выезде обыграла "Фиорентину" 2:1.
Полузащитник гостей Руслан Малиновский появился на поле на 64-й минуте, выйдя на замену вместо Пашалича. А спустя 8 игровых минут ударом из-за пределов штрафной вывел "Аталанту" вперед.
Украинец забил второй гол клуба из Бергамо в этом матче на 72-й минуте и сделал это после передачи капитана гостей Алехандро Гомеса.
В текущем сезоне чемпионата Италии 26-летний Руслан принял участие в 20 матчах, в которых отметился 3 забитыми мячами и сделал 1 ассист.
Вашему вниманию видео гола Малиновского
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Комментарии (6)
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v.grischuk (Винница)
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аалекс ( Крым)
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Neon11 (Ахтырка)
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Харьковчанин (Харків)
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corefan (Горловка)
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adidas77 (Cумы)
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