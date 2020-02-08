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  4. Малиновский вышел на замену и спустя 8 минут принес победу над Фиорентиной
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Малиновский вышел на замену и спустя 8 минут принес победу над Фиорентиной

Наши за границей
(7 голосов)

Украинец ударом из-за пределов штрафной забил свой 3-й гол в Серии А

Малиновский вышел на замену и спустя 8 минут принес победу над Фиорентиной
Новина українською

В рамках 23-го тура Серии А "Аталанта" на выезде обыграла "Фиорентину" 2:1.

Полузащитник гостей Руслан Малиновский появился на поле на 64-й минуте, выйдя на замену вместо Пашалича. А спустя 8 игровых минут ударом из-за пределов штрафной вывел "Аталанту" вперед.

Украинец забил второй гол клуба из Бергамо в этом матче на 72-й минуте и сделал это после передачи капитана гостей Алехандро Гомеса.

В текущем сезоне чемпионата Италии 26-летний Руслан принял участие в 20 матчах, в которых отметился 3 забитыми мячами и сделал 1 ассист.

Вашему вниманию видео гола Малиновского

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Фиорентина (Флоренция)
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(7 голосов)
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Комментарии (6)
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v.grischuk (Винница)
08.02.2020 в 19:17
Молодчага!!! Приятно смотреть))) должен быть ключевым игроком основы в этом году!!!!
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0
0
аалекс ( Крым)
08.02.2020 в 19:08
Будем надеяться, что этот гол поможет Руслану пробиться в основу.
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+1
0
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Neon11 (Ахтырка)
08.02.2020 в 19:05
Молодчинка. Хоч удар і не зовсім удався, але дуже точний і воротар зловив гаву.
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+1
0
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Харьковчанин (Харків)
08.02.2020 в 18:44
Молодець, шкода що поки ще лише роль джокера грає, а не основного гравця.
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+3
0
corefan (Горловка)
08.02.2020 в 19:32
Всьому свій час.
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+1
0
adidas77 (Cумы)
08.02.2020 в 18:25
Русик красава!
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+3
0

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