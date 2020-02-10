InStat: Лунин - второй самый полезный игрок Овьедо в последних пяти матчах

Украинский вратарь Андрей Лунин стал самым полезным футболистом матча "Райо Вальекано" — "Овьедо" (1:1) по оценкам InStat. Рейтинг эффективности его игры составил 309 баллов, и это лучший показатель команды в матче.

В прошедшем поединке Лунин сделал 5 сейвов и дважды удачно сыграл на выходах. Точность передач кипера составила лишь 69%, однако стоить отметить, что 25 из 26-ти пасов Лунина были длинными.

В пяти поединках за "Овьедо" Андрей Лунин ни разу не сыграл на ноль, пропустив шесть голов. Но при этом он отразил 19 ударов (76%). Средний InStat Index — 257 баллов. По итогам пяти последних матчей это вторая средняя оценка в команде.