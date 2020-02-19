Тренер Вест Хэма ответил на вопрос об участии Ярмоленко в игре с Манчестер Сити

Дэвид Мойес, главный тренер "Вест Хэм", накануне сегодняшнего выездного матча своей команды на Этихад с "Манчестер Сити", ответил на вопросы журналистов.

В частности вспомнил об украинском правом вингере Андрее Ярмоленко. Ведь накануне говорили, что украинец сможет принять участие в игре.

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Мойес, сообщает официальный сайт клуба, возразил:

Андрей Ярмоленко все еще в процессе восстановления - с помощью тренировок. Он уже работает на траве, но должен набрать форму.

Не сыграет в сегодняшнем матче, который начнется в 21.30 по Киеву, и украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Он, напомним, отбывает дисквалификацию за удаление в предыдущем матче АПЛ с "Тоттенхэмом".