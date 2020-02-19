  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Вест Хэма ответил на вопрос об участии Ярмоленко в игре с Манчестер Сити
В тренде

Тренер Вест Хэма ответил на вопрос об участии Ярмоленко в игре с Манчестер Сити

Наши за границей
(1 голосов)

Без Зинченко ...и без Ярмоленко

Тренер Вест Хэма ответил на вопрос об участии Ярмоленко в игре с Манчестер Сити
Новина українською

Дэвид Мойес, главный тренер "Вест Хэм", накануне сегодняшнего выездного матча своей команды на Этихад с "Манчестер Сити", ответил на вопросы журналистов.

В частности вспомнил об украинском правом вингере Андрее Ярмоленко. Ведь накануне говорили, что украинец сможет принять участие в игре.

Читайте такжеЯрмоленко завтра может сыграть с Манчестер Сити

Мойес, сообщает официальный сайт клуба, возразил:

Андрей Ярмоленко все еще в процессе восстановления - с помощью тренировок. Он уже работает на траве, но должен набрать форму.

Не сыграет в сегодняшнем матче, который начнется в 21.30 по Киеву, и украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Он, напомним, отбывает дисквалификацию за удаление в предыдущем матче АПЛ с "Тоттенхэмом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес Манчестер Сити (Англия) Тоттенхэм (Лондон) Александр Зинченко Вест Хэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 1000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...