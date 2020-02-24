  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин во втором матче подряд признан худшим игроком Овьедо
В тренде

Лунин во втором матче подряд признан худшим игроком Овьедо

Наши за границей
(1 голосов)

Не самый удачный отрезок команды и вратаря

Лунин во втором матче подряд признан худшим игроком Овьедо
Новина українською

В поединке 29-го тура испанской Сегунды "Овьедо" украинца Андрея Лунина на выезде уступил прямому конкуренту в борьбе за выживание в дивизионе "Луго" со счетом 0:1.

Лунин седьмой раз подряд вышел в стартовом составе своей команды и седьмой раз подряд не сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

От портала Sofascore Лунин получил наихудшую оценку в "Овьедо" — 6,3. Интересно, но такая ситуация сложилась для Андрея второй матч подряд. 6,2 балла украинец заработал за домашнюю игру 28-го тура против Алькоркона, которую хозяева проиграли — 1:2.

В общем, Лунин пропускает в седьмом поединке подряд, а показатель отраженных ударов за счет двух последних матчей снизился до 72%.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Овьедо) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда №1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zavo25
24.02.2020 в 18:44
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.02.2020 в 18:37
Реально деградує цей воротар Реалу.
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...