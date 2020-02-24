Лунин во втором матче подряд признан худшим игроком Овьедо
Не самый удачный отрезок команды и вратаря
В поединке 29-го тура испанской Сегунды "Овьедо" украинца Андрея Лунина на выезде уступил прямому конкуренту в борьбе за выживание в дивизионе "Луго" со счетом 0:1.
Лунин седьмой раз подряд вышел в стартовом составе своей команды и седьмой раз подряд не сумел сохранить ворота в неприкосновенности.
От портала Sofascore Лунин получил наихудшую оценку в "Овьедо" — 6,3. Интересно, но такая ситуация сложилась для Андрея второй матч подряд. 6,2 балла украинец заработал за домашнюю игру 28-го тура против Алькоркона, которую хозяева проиграли — 1:2.
В общем, Лунин пропускает в седьмом поединке подряд, а показатель отраженных ударов за счет двух последних матчей снизился до 72%.