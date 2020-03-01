Зинченко выиграл свой 7-й трофей в футболке Манчестер Сити
Украинец провел все 90 минут в финальном матче
В финале Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" 2:1.
Защитник "горожан" Александр Зинченко вышел в стартовом составе на этот матч и провел на поле все 90 минут.
Этот трофей стал уже 7-м для украинского футболиста в составе "Ман Сити".
Трофеи 23-летнего Александра в футболке "горожан":
- 2 чемпионства АПЛ
- 2 Кубка английской лиги
- 1 Кубок Англии
- 1 Суперкубок Англии
Всего в составе "Манчестер Сити" Зинченко принял участие в 60-ти матчах, в которых забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.
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