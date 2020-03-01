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Зинченко выиграл свой 7-й трофей в футболке Манчестер Сити

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Украинец провел все 90 минут в финальном матче

Зинченко выиграл свой 7-й трофей в футболке Манчестер Сити
Новина українською

В финале Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" 2:1.

Защитник "горожан" Александр Зинченко вышел в стартовом составе на этот матч и провел на поле все 90 минут.

Этот трофей стал уже 7-м для украинского футболиста в составе "Ман Сити".

Трофеи 23-летнего Александра в футболке "горожан":

  • 2 чемпионства АПЛ
  • 2 Кубка английской лиги
  • 1 Кубок Англии
  • 1 Суперкубок Англии

Всего в составе "Манчестер Сити" Зинченко принял участие в 60-ти матчах, в которых забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.

Зинченко выиграл свой 7-й трофей в футболке Манчестер Сити - изображение 1

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Кубок английской лиги Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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