Зинченко выиграл свой 7-й трофей в футболке Манчестер Сити

В финале Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" 2:1.

Защитник "горожан" Александр Зинченко вышел в стартовом составе на этот матч и провел на поле все 90 минут.

Этот трофей стал уже 7-м для украинского футболиста в составе "Ман Сити".

Трофеи 23-летнего Александра в футболке "горожан":

2 чемпионства АПЛ

2 Кубка английской лиги

1 Кубок Англии

1 Суперкубок Англии

Всего в составе "Манчестер Сити" Зинченко принял участие в 60-ти матчах, в которых забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.