Скаут, который показал игру Шведа Селтику, объяснил, почему у него возникли проблемы в Шотландии

Футбольный агент и скаут Ярослав Зварыч рассказал о своей роли в прошлогоднем трансфере Марьяна Шведа из "Карпат" в "Селтик".

Не думаю, что мне корректно давать оценку, ведь я не его представителем. Могу только сказать, что о Шведе в клубе Селтик узнали от меня.

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