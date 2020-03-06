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Скаут, который показал игру Шведа Селтику, объяснил, почему у него возникли проблемы в Шотландии

Наши за границей
(3 голосов)

Взгляд со стороны

Скаут, который показал игру Шведа Селтику, объяснил, почему у него возникли проблемы в Шотландии
Новина українською

Футбольный агент и скаут Ярослав Зварыч рассказал о своей роли в прошлогоднем трансфере Марьяна Шведа из "Карпат" в "Селтик".

Не думаю, что мне корректно давать оценку, ведь я не его представителем. Могу только сказать, что о Шведе в клубе Селтик узнали от меня.

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Если о впечатлениях со стороны говорить - то, что слышал и видел - возможно, игрок ошибся с чемпионатом, возможно, не рассчитал силы конкуренции, возможно, ему не хватает знания языка для адаптации. По моему мнению, здесь целый комплекс таких маленьких моментов, которые в итоге делают общую картину.

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В статье: Селтик (Глазго) Чемпионат Шотландии Марьян Швед Ярослав Зварич
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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M&M (Lviv)
06.03.2020 в 10:13
шта?
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+2
0
beaver_penetrator (Meiringen)
06.03.2020 в 10:58
"English, motherfucker, do you speak it?"
Ответить
+1
0

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