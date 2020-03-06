Скаут, который показал игру Шведа Селтику, объяснил, почему у него возникли проблемы в Шотландии
Взгляд со стороны
Футбольный агент и скаут Ярослав Зварыч рассказал о своей роли в прошлогоднем трансфере Марьяна Шведа из "Карпат" в "Селтик".
Не думаю, что мне корректно давать оценку, ведь я не его представителем. Могу только сказать, что о Шведе в клубе Селтик узнали от меня.
Если о впечатлениях со стороны говорить - то, что слышал и видел - возможно, игрок ошибся с чемпионатом, возможно, не рассчитал силы конкуренции, возможно, ему не хватает знания языка для адаптации. По моему мнению, здесь целый комплекс таких маленьких моментов, которые в итоге делают общую картину.
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Источник:Sport Arena
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Комментарии (2)
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M&M (Lviv)
06.03.2020 в 10:13
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beaver_penetrator (Meiringen)
06.03.2020 в 10:58
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