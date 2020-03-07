Яремчук может восстановиться позже заявленных сроков

Восстановления форварда "Гента" Романа Яремчука после травмы ахилла рискует затянуться.

По информации сообщает Voetbal Belgie, возвращение 24-летнего украинца ожидалось к первым неделям марта, однако оно может затянуться на неопределенный период.

В настоящее время Роман проходит реабилитацию после операции на ахилле в Белграде.

Ранее Яремчук попал в резервный состав сборной Украины на матчи против Франции и Польши, которые пройдут 27 и 31 марта.

В нынешнем сезоне Яремчук забил 17 голов в 30 матчах за клуб. В последний раз Роман появлялся на поле 26 декабря.