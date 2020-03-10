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Экс-защитник Карпат Ковтун подписал контракт с белорусским клубом

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Полку украинцев в Беларуси прибыло

Экс-защитник Карпат Ковтун подписал контракт с белорусским клубом
Новина українською

Украинский защитник Алексей Ковтун продолжит карьеру в белорусском "Рухе" из Бреста.

Соглашение сторон рассчитано на один год.

Напомним, что 25-летний Ковтун является воспитанником "Динамо", однако за первую команду киевлян не играл. Также футболист выступал за "Металлист", "Полтаву" и "Минск".

Последние 1,5 года провел в "Карпатах", в составе которых нынешнем сезоне провел 6 матчей.

Также отметим, что по итогам прошлого сезоне "Рух" пополнил состав Высшей лиги Беларуси.

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В статье: Алексей Ковтун Рух (Брест)
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Источник:
Рух (Брест)

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