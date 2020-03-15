Динамо Брест по пенальти обыграло Ислочь Минск и вышло в полуфинал Кубка Беларуси. ВИДЕО

В ответном матче 1/4 Кубка Беларуси "Динамо" Брест обыграло по пенальти "Ислочь" Минск 1:0. Основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 0:0. Первый матч противостояния также закончился в нулевую ничью.

Таким образом, команда в составе с украинцами: Милевским и Нойоком вышла в полуфинал Кубка Беларуси.

Состав "Динамо-Брест": Игнатович, Кики, Быков, Милевский, Витус, Нойок, Веретило (К), Павловец, Лаптев, Гордейчук, Савицкий.

Запасные: Павлюченко, Печенин, Кривец, Шевченко, Милошевский, Юзепчук, Бакай.

Состав "Ислочи": Хаткевич, Янушкевич, Януш, Комаровский (К), Карпович, Годфри Стефен, С.Концевой, Макась, Рыбак, Патоцкий, Янсане.

Запасные: Василючек, Папуш, Цвейба, Глинский, Краснов, Лисовский, Кузьменок.

Предупреждение: Милевский (9'), Комаровский (14'), Комаровский (36'), Савицкий (38'), Савицкий (50'), Веретило (50'), Витус (60'), Веретило (71'), Карпович (72'), Янсане (78'), Карпович (81')

Удаление: Комаровский (36'), Савицкий (50'), Веретило (71'), Карпович (81')

Вашему вниманию видеообзор матча