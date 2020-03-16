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"Припарковал" мяч в воротах, но не спас. Украинец дал надежду команде в матче с Астаной

Наши за границей
(1 голосов)

Первый гол

"Припарковал" мяч в воротах, но не спас. Украинец дал надежду команде в матче с Астаной
Новина українською

Украинский защитник Тарас Бондаренко, который зимой перешел из сербского клуба "Раднички" в казахский "Каспий", отличился дебютным голом уже во втором официальном матче за новую команду.

Гол был забит на 92 минуте и времени, чтобы получить как минимум 1 очко, "Каспию" не хватило, итоговый счет - 2:3.

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После двух туров чемпионата Казахстана "Каспи"й потерпел два подряд домашних поражения и идет на предпоследнем 11 месте.

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В статье: Астана Тарас Бондаренко ФК Каспий чемпионат Казахстана
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.03.2020 в 15:27
Актау - це колишнє місто Шевченко?
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