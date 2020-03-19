Лунин: Днепр-1 это шаг назад? С какой стороны посмотреть

Вратарь "Овьедо" Андрей Лунин, права на которого принадлежат "Реалу", рассказал о своем переходе в клуб Сегунды.

"Почему "Овьедо"? Ну и я так потерял много времени. Они первыми вышли на "Вальядолид", чтобы меня забрать. Потом со мной разговаривали.

В моей ситуации, может, это и к лучшему, чтобы была работа. Она в любой команде будет. Но здесь плюс еще идет борьба за выживание. Поэтому это тоже своего рода задача, давление.

Насчет слухов о "Днепре-1" - не знаю. Может и были какие-то разговоры. Был бы это шаг назад? Смотря с какой стороны посмотреть. Если бы в Испании не было уже вариантов играть, то что тут уже выбирать: сидеть в "Реале" или получить шанс вернуть игровой ритм в Днепре?", - сказал Лунин.