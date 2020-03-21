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Харатин: Надеемся, что все вместе через 2-3 недели поборем этот вирус

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В Венгрии тоже серьезные ограничения

Харатин: Надеемся, что все вместе через 2-3 недели поборем этот вирус
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Украинский полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин рассказал о том, как в Венгрии борются с пандемией коронавируса.

"На базу клуба могут попасть исключительно игроки или персонал. Как правило, здесь много людей, целые семьи могут ждать своих детей, но сейчас такая ситуация, что здесь пусто. Можно прийти и немножко позаниматься, но вообще тренируемся дома. В Венгрии запрещено собираться и тренироваться группами.

Надеемся, через 2-3 недели поборем этот вирус вместе и все будет хорошо", – сказал Харатин.

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В статье: Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) коронавирус
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