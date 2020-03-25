В Британии заговорили о новом конкуренте Ярмоленко в Вест Хэм

21-летний уроженец ДР Конго и игрок "Вест Хэм" и молодежной сборной Англии Грейди Диангана с августа 2019 до конца этого сезона находится в аренде "Вест Бромвич".

Там, под руководством бывшего тренера "молотов" Славена Билича его рост как игрока заметили в "Вест Хэм": 5 голов и 6 ассистов в 21 матче Чемпионшипа.

После январского трансфера Джарреда Боуэна Диангане, как рассуждает Фрэнки Левин в издании WHWorld, придется бороться с ним за место в составе.

"Борьба Боуэна и Дианганы за место в основе Вест Хэм следующего сезона будет захватывающей перспективой", - убежден Левин.

Читайте также Ярмоленко и Морозюк примут участие в благотворительном турнире по Counter-Strike

Андрей Ярмоленко же выпал из состава, а учитывая его постоянные травмы, клуб должен пересмотреть его положение в команде. А это может означать продажу Ярмоленко и появление шанса для Дианганы", - считает Фрэнки в тексте под грифом "мнение".

Левин, который является студентом и изучает спортивную журналистику в университете Брайтона, пишет для различных футбольных изданий, также посвятил отдельный текст самому Ярмоленко под названием "Оставить или продать?".

Он вспоминает, что в этом сезоне после нескольких успешных матчей Ярмоленко был незаметным в остальных играх, поэтому его вытеснил из основы Снодграсс.