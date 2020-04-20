Защитник Спортинга и "молодежки" Украины выздоравливает после перелома и сравнивает Ротаня с Джукичем

Защитнику молодежной сборной Украины Богдану Милованову вчера, 19 апреля, исполнилось 22 года.

Он стремительно ворвался в основной состав испанского "Спортинга" (Хихон), который выступает в Сегунде, но ставит перед собой задачу выхода в Примеру.

- Думаю, что это самый необычный день рождения в моей жизни, но меня это не очень расстраивает. Отметить с компанией всегда успеем, а сейчас праздную со своей девушкой. Самое главное, чтобы поскорее закончилась эпидемия, и люди перестали болеть. В Испании очень много людей умерло.

- В спортивном плане карантин огорчил тебя не так, как других футболистов. Правда?

- Ну, так говорить нельзя, конечно, но в ваших словах что-то есть. Я восстанавливаюсь после перелома плюсневой кости, поэтому у меня остаются шансы сыграть в этом сезоне. В Испании все надеются на то, что к концу мая он точно восстановится. Правда, скорее всего, играть придется без зрителей.

- На каком этапе находится процесс твоей реабилитации?

- Ежедневно все футболисты "Спортинга" получают задание от тренеров, и я в том числе. У меня дома есть велотренажер, беговая дорожка. Выполняю и другие упражнения. Думаю, в мае уже смогу тренироваться с мячом. Пока все ребята работают индивидуально, но через несколько недель, возможно, начнутся занятия по группам - по 5 игроков.

- В этом году в твоей карьере наступил переломный момент. Ты согласен?

- Конечно. В начале года я уже как-то задумывался о том, что в конце сезона нужно пробовать идти в другой клуб. Я играл только за "Спортинг-Б" во второй Сегунде. Но все изменил приход нового тренера. Однажды меня позвали на одну из тренировок, и это стало для меня большой неожиданностью. На следующий день говорят: "Готовься к игре", а в день матча: "Ты в составе".

- Как оцениваешь свой дебют за первую команду "Спортинга"?

- В целом неплохо. Важно, что первый поединок, против "Эльче", мы выиграли - 1:0. Может, не всегда все удавалось, но тренер меня с первого дня поддерживал, подсказывал. Я вижу, что в меня верят, а для любого футболиста это всегда очень важно. Самое главное, что команда поднялась из подвала турнирной таблицы на 8 место. В зону плей-офф за выход в Примеру - рукой подать. Нужно попасть в шестерку и побороться за повышение в классе. Я считаю, что такой клуб и такой город заслуживают выход в высший дивизион. Здесь богатые традиции, прекрасный стадион и замечательные болельщики.

- Требования сербского тренера Джукича очень отличаются от того футбола, в который ты играешь в молодежной сборной Украины?

- Нет. В том и дело, что опыт выступления за молодежку мне очень помог. Новый наставник "Спортинга" тоже требует от крайних защитников высоких позиций и примерно тех же перемещений, и Руслан Ротань.

Как и в молодежной сборной, сейчас в Хихоне снимают на видео наши тренировки, а затем разбирают действия футболистов, указывают на ошибки. Джукич тоже много внимания уделяет тактике. На следующий день после матча, во сколько бы он ни закончился, у нас уже есть полный разбор игры.

Даже сейчас, на карантине, в группу сбрасывают различные нарезки наших действий. Приятно, что главный тренер "Спортинга" меня и сейчас поддерживает. Звонит, интересуется, как мои дела. Представители "молодежки" тоже всегда на связи. Хочется, чтобы скорее все это закончилось, и люди вернулись к прежней жизни. Хочется уже играть в футбол.