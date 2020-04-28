Борис Тащи: Надеемся, что сезон в Германии возобновится 9 или, максимум, 16 мая

Украинский игрок немецкого "Санкт-Паули" из второй Бундеслиги Борис Тащи рассказал, как в Германии обстоят дела с коронавирусом, карантином и возможным возобновлением сезона.

"Надеемся, что это произойдет 9 или, максимум, 16 мая. Клуб придерживается того, что говорит Федерация и правительство страны.

Мы все хотим побыстрее вернуться к футболу. Естественно, думаю, все будет происходить без болельщиков, при пустых трибунах.

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Мы хотим играть, поэтому возобновление сезона – хорошая новость для нас. Тренироваться в нынешних условиях – не самое приятное.

В раздевалках между нами большое расстояние, занимаемся маленькими группами, не пересекаемся. Каждое утро меряем температуру, раз в неделю сдаем тесты на коронавирус. За нами пристально следят.

Мы стараемся меньше выходить на улицу, меньше появляться в местах большого скупления людей. Это нормально в соответствии с ситуацией, которая сложилась на данный момент", – заявил Борис Тащи.