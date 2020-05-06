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Костевич: Надеюсь, тренерский штаб сборной Украины следит за чемпионатом Польши и знает, что есть такой левый защитник

Наши за границей
(1 голосов)

Защитник надеется в будущем попасть в сборную

Костевич: Надеюсь, тренерский штаб сборной Украины следит за чемпионатом Польши и знает, что есть такой левый защитник
Новина українською

Защитник "Леха" Владимир Костевич высказал надежду, что в будущем сможет пробиться в сборную Украины.

"Не знаю, смотрит ли тренерский штаб футбол в Польше. Если смотрит и следит, то не так, как за чемпионатом Украины. Надеюсь, что они следят, что они знают, что есть такой футболист на позиции левого защитника в чемпионате Польши.

В будущем я, возможно, получу шанс", – сказал Костевич.

Напомним, что в свое время Костевич играл за украинскую молодежку, за которую провел 7 матчей (отдал 3 асиста).

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В статье: Украина Владимир Костевич Лех (Познань)
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Источник:
Трибуна

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