Костевич: Надеюсь, тренерский штаб сборной Украины следит за чемпионатом Польши и знает, что есть такой левый защитник
Защитник надеется в будущем попасть в сборную
Защитник "Леха" Владимир Костевич высказал надежду, что в будущем сможет пробиться в сборную Украины.
"Не знаю, смотрит ли тренерский штаб футбол в Польше. Если смотрит и следит, то не так, как за чемпионатом Украины. Надеюсь, что они следят, что они знают, что есть такой футболист на позиции левого защитника в чемпионате Польши.
В будущем я, возможно, получу шанс", – сказал Костевич.
Напомним, что в свое время Костевич играл за украинскую молодежку, за которую провел 7 матчей (отдал 3 асиста).
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Источник:Трибуна
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