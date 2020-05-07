Корзун: Хотелось бы остаться в Динамо и попробовать заиграть

Полузащитник "Динамо" Никита Корзун, который сейчас играет в аренде в португальском "Вилафранкенсе", рассказал, почему ему не удалось закрепиться в первой команде киевлян.

"Было очень тяжело. Там такие футболисты играли, на которых я еще недавно по телевизору смотрел. Спустя время все было хорошо, потому что ребята мне помогали. Со всеми сдружился, но на первых порах мне помогали Георгий Бущан, Никита Бурда. После полугода стало легче.

Я сам виноват. Шансы были (сыграл 20 матчей), значит, не воспользовался ими как надо. Никогда не считал, что мне не давали шансов.

У нас с Хацкевичем были нормальные, рабочие отношения. Он – тренер, я – игрок. У нас не сложилось, такое бывает в футболе. Но у меня никаких претензий к нему нет. Может, я что-то не так делал в плане футбола, не выполнял требования. Я ни на кого обид не держу.

Я буду возвращаться в "Динамо". Хотелось бы остаться в команде и попробовать заиграть. Если бы тренер дал шанс, я бы приложил все усилия, чтобы остаться. Мне очень нравится Киев. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Корзун в подкасте на Телеграм-канале "Записки динамовца".