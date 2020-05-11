Ближайший матч Минска перенесен. У украинского защитника команды подозрение на COVID-19
В Беларуси пока что продолжают играть в футбол
Матч 9-го тура Высшей лиги Беларуси между "Минском" и "Неманом", который должен был состояться 15 мая, перенесен на неопределенный срок.
Перенос игры связан с подозрением на коронавирус у одного из футболистов "Минска". По информации СМИ, этим футболистом является украинский защитник Евгений Чаговец.
Напомним, что чемпионат Беларуси остаётся единственным футбольным первенством в Европе, которое продолжается несмотря на пандемию коронавируса.
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Источник:ФК Минск
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