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Соболь: Брюгге планирует выкупить мой контракт, переговоры на финальной стадии

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Украинец может стать полноценным игроком бельгийского клуба

Соболь: Брюгге планирует выкупить мой контракт, переговоры на финальной стадии
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Украинский фулбек "Брюгге" Эдуард Соболь рассказал zbirna.com о переговорах бельгийского клуба с "Шахтером" по поводу выкупа его контракта.

– "Брюгге" хочет продолжить со мной сотрудничество. Бельгийский клуб планирует выкупить мой контракт у "Шахтера". Сейчас переговоры с горняками, которым я принадлежу, на завершающем этапе.

– Это и твое желание?

– Да. В "Брюгге" меня все устраивает. Я хочу здесь играть, прогрессировать и приносить пользу своей нынешней команде. Когда я приходил в "Брюгге", поставил себе цель закрепиться здесь, а когда клуб оказался заинтересован в моей персоне, это только добавило мне энергии в работе, – сказал Соболь в интервью Команде №1.

Ранее сообщалось, что Соболь может обойтись "Брюгге" в 3-4 миллиона евро.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Шахтер (Донецк)
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Источник:
zbirna.com
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