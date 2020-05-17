Соболь: Брюгге планирует выкупить мой контракт, переговоры на финальной стадии

Украинский фулбек "Брюгге" Эдуард Соболь рассказал zbirna.com о переговорах бельгийского клуба с "Шахтером" по поводу выкупа его контракта.

– "Брюгге" хочет продолжить со мной сотрудничество. Бельгийский клуб планирует выкупить мой контракт у "Шахтера". Сейчас переговоры с горняками, которым я принадлежу, на завершающем этапе.

– Это и твое желание?

– Да. В "Брюгге" меня все устраивает. Я хочу здесь играть, прогрессировать и приносить пользу своей нынешней команде. Когда я приходил в "Брюгге", поставил себе цель закрепиться здесь, а когда клуб оказался заинтересован в моей персоне, это только добавило мне энергии в работе, – сказал Соболь в интервью Команде №1.