Возрожденный из пепла. Турецкие СМИ восхваляют Селезнева

Евгений Селезнев, для которого прошлый сезон был неудачным в карьере, ожил в футболке "Бурсаспора". Украинский нападающий, удвоивший атакующие показатели по сравнению с прошлым годом, является самым результативным футболистом команды.

В турецком футболе он сделал себе имя благодаря выступлениям за "Акхисар Беледийеспор", команду из города Акхисар, что в Эгейском регионе провинции Маниса. Впрочем, перед переездом в "Бурсаспор" у украинца были большие проблемы. Однако сейчас он выглядит значительно лучше, чем в прошлом сезоне, о чем свидетельствуют и игра, и статистика футболиста. Сейчас Селезнев – мощное оружие "Бурсаспора" в борьбе за выход в Суперлигу.

Успешный период в "Акхисар Беледийеспор"

Свою каденцию в Турции он начал в сезоне 2016/17 после успешного периода в украинском "Днепре". С шестью голами и двумя голевыми передачами он в той кампании вышел на первый план в "Карабюкспоре", пока в январе 2018-го не оказался в "Акхисаре". В команде, которая финишировала в нижней части турнирной таблицы, но выиграла Кубок Турции, 34-летний нападающий в 22-х матчах того сезона забил десять голов и отдал два ассиста.

Интерес "Галатасарая"

Благодаря этому выступлению Евгений Селезнев попал в сферу интересов "Галатасарая", но остался в "Акхисаре". По словам самого футболиста, его не отпустили, а впоследствии украинец и вовсе потерял место в составе первой команды. И тогда подвернулся шанс от "Малаги". Селезнев переехал в Испанию, где и провел большую часть сезона, но играл мало. Футбольный год ознаменовался тем, что он забил всего четыре мяча в 24-х матах.

Возрождение с "Бурсаспором"

Евгений Селезнев, который оказался в "Бурсаспоре" в начале текущего сезона, возродился из пепла. Опытный игрок в первых двух матчах за новую команду забил гол и отдал голевую передачу, а в сумме набрал десять баллов по системе "гол + пас" (восемь голов - две передачи) в 22-х поединках чемпионата. Учитывая также три гола и ассист в четырех матчах Кубка Турции, Селезнев отыгрывает крайне важную роль в путешествии команды в направлении Суперлиги.

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Отметим также, что кроме Кубка Турции, в 2018-м Селезнев с "Акхисар Беледийеспор" выиграл Суперкубок страны, одолев "Галатасарай" в серии пенальти после ничьей 1:1 в игровое время. Украинец забил гол.