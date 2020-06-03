Тот, кто не пустил Валенсию в 1/8: экс-форвард Динамо Артем Кравец сегодня празднует День рождения

Сегодня, 3 июня, исполняется 31 год бывшему футболисту киевского "Динамо", "Арсенала" (Киев), "Штутгарта" и "Гранады" Артему Кравцу. Сейчас украинец выступает в турецком "Кайсериспоре".

Артем является двукратным чемпионом Украины в составе "Динамо" – в стане столичной команды Кравец выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Первый раз форварда вызвали в главную команду страны в 2011 году. До этого Кравец выступал за сборную Украины разных возрастов (U-17, U-19, U-21).

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Самый яркий момент в карьере Артема – дубль в ворота "Валенсии" в рамках ответного поединка 1/16 финала Кубка УЕФА в сезоне 2008/09. По сумме двух матчей и благодаря правилу выездного гола киевляне прошли "Лос Чес" (1:1, 2:2).