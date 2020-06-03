Секретарь медкомитета УАФ: Заболевшие коронавирусом в Карпатах не вернутся к игре через две недели
Для возвращения заразившимся нужно будет больше времени
Секретарь спортивно-медицинского комитета УАФ Максим Бецко прокомментировал ситуацию, с которой столкнулись львовские "Карпаты". По его словам, в Карпатах в зоне риска абсолютно все.
"Человек, который заразился, способен заразить большое количество людей вокруг себя. Такая особенность этого вируса, к сожалению. Не удалось избежать распространения внутри команды теми мерами, которые применялись. Но нельзя говорить, что кто-то в "Карпатах" был в этом виноват. Не нужно искать виновных.
Я бы считал сейчас всех контактными и такими, что находятся под угрозой того, что все будут положительные.
Допустить к соревнованиям можно только тех спортсменов, которые по нормативным документам МОЗ считаются здоровыми, полностью вышли из заболевания, даже прошли реабилитацию.
Так что заболевшие спортсмены, которые сейчас больны, вернутся к игре еще не скоро. Это не будет две недели", – подытожил Максим Бецко.