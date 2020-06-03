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Секретарь медкомитета УАФ: Заболевшие коронавирусом в Карпатах не вернутся к игре через две недели

Наши за границей
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Для возвращения заразившимся нужно будет больше времени

Секретарь медкомитета УАФ: Заболевшие коронавирусом в Карпатах не вернутся к игре через две недели
Новина українською

Секретарь спортивно-медицинского комитета УАФ Максим Бецко прокомментировал ситуацию, с которой столкнулись львовские "Карпаты". По его словам, в Карпатах в зоне риска абсолютно все.

"Человек, который заразился, способен заразить большое количество людей вокруг себя. Такая особенность этого вируса, к сожалению. Не удалось избежать распространения внутри команды теми мерами, которые применялись. Но нельзя говорить, что кто-то в "Карпатах" был в этом виноват. Не нужно искать виновных.

Я бы считал сейчас всех контактными и такими, что находятся под угрозой того, что все будут положительные.

Допустить к соревнованиям можно только тех спортсменов, которые по нормативным документам МОЗ считаются здоровыми, полностью вышли из заболевания, даже прошли реабилитацию.

Так что заболевшие спортсмены, которые сейчас больны, вернутся к игре еще не скоро. Это не будет две недели", – подытожил Максим Бецко.

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В статье: Карпаты (Львов) УАФ коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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