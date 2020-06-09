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Очигава и Коломоец вошли в сборную тура чемпионата Эстонии

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Украинцы зажигают в чемпионате Эстонии

Очигава и Коломоец вошли в сборную тура чемпионата Эстонии
Новина українською

Два украинских футболиста таллинской "Левадии", защитник Зураб Очигава и вингер Юрий Коломоец, вошли в символическую сборную 6-го тура чемпионата Эстонии.

В недавнем матче "Калева" (4:0) Очигава и Коломоец забили по голу.

Отметим, что это был дебютные гол игроков за свою команду.

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В статье: Юрий Коломоец Левадия (Таллинн) Зураб Очигава
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