Украинец в составе Сендерюске вышел в финал Кубка Дании

22-летний украинский нападающий Артем Довбик принял участие в матче полуфинала Кубка Дании, в котором его "Сендерюске" обыграл "Хорсенс" со счетом 2:1.

Артем вышел в стартовом составе своей команды, сыграл 72 минуты и был заменен, результативными действиями в матче не отметился.

В финале "Сендерюске" встретится с "Ольборгом", который вчера обыграл "Орхус" со счетом 3:2.

Добавим, что Довбик начинал профессиональную карьеру в Черкассах, затем играл за "Днепр", откуда даже вызывался в сборную Украины. В 2018-м перешел в "Мидтьюлланд", которому и принадлежит сейчас. За "Сендерюске" Артем выступает на правах аренды. В чемпионате Дании форвард забил два гола в 16 поединках.