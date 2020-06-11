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Украинец в составе Сендерюске вышел в финал Кубка Дании

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Первый в истории финал Кубка для клуба

Украинец в составе Сендерюске вышел в финал Кубка Дании
Новина українською

22-летний украинский нападающий Артем Довбик принял участие в матче полуфинала Кубка Дании, в котором его "Сендерюске" обыграл "Хорсенс" со счетом 2:1.

Артем вышел в стартовом составе своей команды, сыграл 72 минуты и был заменен, результативными действиями в матче не отметился.

В финале "Сендерюске" встретится с "Ольборгом", который вчера обыграл "Орхус" со счетом 3:2.

Добавим, что Довбик начинал профессиональную карьеру в Черкассах, затем играл за "Днепр", откуда даже вызывался в сборную Украины. В 2018-м перешел в "Мидтьюлланд", которому и принадлежит сейчас. За "Сендерюске" Артем выступает на правах аренды. В чемпионате Дании форвард забил два гола в 16 поединках.

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В статье: Чемпионат Дании Артем Довбик Сённерйюск Сендерюске
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