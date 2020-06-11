Вернидуб: Заре по силам побороться с Динамо за второе место. Но есть еще Десна и Александрия

Украинский тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб признался, что следит как за своей бывшей командой, луганской "Зарей", так и за чемпионатом Украины в целом.

– За чемпионатом Украины следите?

– Конечно. "Заре" я отдал много лет своей жизни. Желаю команде достичь поставленных целей и выполнить задачи, к которым она стремится.

– "Заре" выиграть второе место по силам в борьбе с "Динамо"?

– Да. Но там борьба не только между ними. Есть еще "Десна", "Александрия". Думаю, концовка чемпионата Украины будет интригующей и напряженной.

– Вам интересны игроки "Зари" для усиления "Шахтера"?

– Пока не задумывался над этим. Усилятся нужно, когда придет время, будем разговаривать и будем думать. Я думаю, что все-таки правильнее усилятся ребятами из чемпионата Беларуси. Потому что был карантин, многие чемпионаты не игрались. Кто в какой форме, увидеть сложно, а вот местные ребята сейчас в лучшем тонусе. Тут важно не ошибиться. Тем более, что в Беларуси тоже достаточно много талантливых футболистов. Мы следим за потенциальными новичками очень пристально.

– Домой, в Украину, давно приезжали в последний раз?

– Да. Как в феврале на сборы уехал, так и не приезжал. Сейчас игры каждую неделю. Возможно, когда завершится первый круг и будет окно, тогда съезжу домой, если к тому времени возобновятся полеты самолетов.