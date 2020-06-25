Гвардиола оставил Зинченко в запасе на матч с Челси
Пеп продолжает ротацию
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на выездной матч 31-го тура АПЛ с "Челси".
Украинец начнет матч в запасе.
Напомним, что поединок начнется в 22:15.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко сыграл за горожан 19 матчей, в которых забил 1 гол.
How we line-up at Stamford Bridge ????— Manchester City (@ManCity) June 25, 2020
XI | Ederson, Walker, Laporte, Fernandinho (C), Mendy, Gundogan, Rodrigo, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Sterling
Subs | Carson, Jesus, Zinchenko, Sane, Silva, Otamendi, Doyle, Harwood-Bellis, Palmer
⚽ @HaysWorldwide
???? #ManCity pic.twitter.com/aNiLRKRQMf
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...