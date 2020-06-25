  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Гвардиола оставил Зинченко в запасе на матч с Челси
В тренде

Гвардиола оставил Зинченко в запасе на матч с Челси

Наши за границей
(1 голосов)

Пеп продолжает ротацию

Гвардиола оставил Зинченко в запасе на матч с Челси
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на выездной матч 31-го тура АПЛ с "Челси".

Украинец начнет матч в запасе.

Напомним, что поединок начнется в 22:15.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко сыграл за горожан 19 матчей, в которых забил 1 гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...