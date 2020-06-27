Официально: Ференцварош выкупил Зубкова у Шахтера

"Ференцварош" официально выкупил полузащитника Александра Зубкова у донецкого "Шахтера".

Агент игрока Вадим Шаблий сообщил в своем инстаграме, что соглашение рассчитано на 4 года.

Напомним, венгерский клуб арендовал украинца у "горняков" 31-го мая 2019-года. В команде Сергея Реброва хавбек провел 41 матч, отметился 10 забитыми голами и сделал 12 ассистов.

Воспитанник академии "горняков" провел в составе первой команды "Шахтера" 23 матча, дважды стал чемпионом УПЛ (2017, 2018), а а также завоевал 3 Кубка Украины (2016, 2017, 2018).

А сезон 2018/19 23-летний Зубков провел в аренде в "Мариуполе". В том сезоне Александр принял участие в 22 матчах, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.