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Официально: Ференцварош выкупил Зубкова у Шахтера

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(2 голосов)

Контракт с чемпионом Венгрии рассчитан на 4 года

Официально: Ференцварош выкупил Зубкова у Шахтера
Новина українською

"Ференцварош" официально выкупил полузащитника Александра Зубкова у донецкого "Шахтера".

Агент игрока Вадим Шаблий сообщил в своем инстаграме, что соглашение рассчитано на 4 года.

Напомним, венгерский клуб арендовал украинца у "горняков" 31-го мая 2019-года. В команде Сергея Реброва хавбек провел 41 матч, отметился 10 забитыми голами и сделал 12 ассистов.

Воспитанник академии "горняков" провел в составе первой команды "Шахтера" 23 матча, дважды стал чемпионом УПЛ (2017, 2018), а а также завоевал 3 Кубка Украины (2016, 2017, 2018).

А сезон 2018/19 23-летний Зубков провел в аренде в "Мариуполе". В том сезоне Александр принял участие в 22 матчах, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

"ФК "Шахтер" благодарит Александра за время, проведенное в клубе, желает ему удачи и спортивных успехов в новой команде!" - говорится в сообщении на сайте донецкого клуба.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Источник:
shakhtar.com
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
27.06.2020 в 20:34
Зубков в Венгрии, я думаю, не задержится. Жалко, что в Шахтере ему места не нашлось, очень перспективный футболист.
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