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Овьедо Андрея Лунина прервал серию без поражений. Андрей помочь не смог

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Серия закончилась...

Овьедо Андрея Лунина прервал серию без поражений. Андрей помочь не смог
UA-Футбол
Новина українською

Это был матч, в котором Андрею Лунину сложно было себя проявить. Оценим: в створ было нанесено в течение девяноста минут только два удара, с одним из них Лунин справился, а другой – без шансов. После подачи верхом Иньиго Марин ударом головой попал точно в угол – прыжок Лунина был бесполезным. Благодаря этому удару "Нумансия" выиграла матч.

Хотя у "Овьедо" были шансы сравнять счет. Гости почти не уступали сопернику по проценту владения мячом, чуть хуже играли в пас, но подали больше угловых. По ударам в направлении ворот – равновесие, а в плоскость чаще попадал "Овьедо". Однако реализация подвела.

В итоге, "Нумансия" прервала свою серию из семи поражений подряд и с одиннадцати матчей без трех очков. "Овьедо", напротив, проиграл впервые после карантина (точнее, впервые за последние семь туров). В борьбе за выживание в Сегунде еще ничего непонятно.

Овьедо Андрея Лунина прервал серию без поражений. Андрей помочь не смог - изображение 1

Сегунда. 36-й тур
"Нумансия" – "Овьедо" 1:0
Гол: Иньиго Марин 24

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В статье: Реал (Овьедо) Нумансия Андрей Лунин
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