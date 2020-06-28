Овьедо Андрея Лунина прервал серию без поражений. Андрей помочь не смог

Это был матч, в котором Андрею Лунину сложно было себя проявить. Оценим: в створ было нанесено в течение девяноста минут только два удара, с одним из них Лунин справился, а другой – без шансов. После подачи верхом Иньиго Марин ударом головой попал точно в угол – прыжок Лунина был бесполезным. Благодаря этому удару "Нумансия" выиграла матч.

Хотя у "Овьедо" были шансы сравнять счет. Гости почти не уступали сопернику по проценту владения мячом, чуть хуже играли в пас, но подали больше угловых. По ударам в направлении ворот – равновесие, а в плоскость чаще попадал "Овьедо". Однако реализация подвела.

В итоге, "Нумансия" прервала свою серию из семи поражений подряд и с одиннадцати матчей без трех очков. "Овьедо", напротив, проиграл впервые после карантина (точнее, впервые за последние семь туров). В борьбе за выживание в Сегунде еще ничего непонятно.

Сегунда. 36-й тур

"Нумансия" – "Овьедо" 1:0

Гол: Иньиго Марин 24