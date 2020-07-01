Алибеков и Качараба не помогли Словану в финале Кубка Чехии
Спарта в 29-й раз выиграла Кубок страны
Сегодня (в среду 1 июля) в Чехии состоялся финал Кубка страны, в котором играли Слован и Спарта.
В стартовом составе Слована вышел украинец Тарас Качараба, а Ахмед Алибеков остался в запасе.
Матч начался для Слована неплохо – потенциальные хозяева открыли счет в начале второго тайма, однако удержать преимущество не смогли. Через 15 минут Спарта отыгралась, а еще через 10 минут с пенальти забила победный гол.
Выход Алибекова на концовку матча Словану не помог, и трофей достался столичной команде.
Слован – Спарта 1:2
Голы: Пешек (50) – Моберг-Карлссон (65), Канга (73, пен)
Удален: Рондич (89, Слован)
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