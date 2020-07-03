  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Молдавский клуб, который сыграет в Лиге Европы, пригласил 5 украинцев
В тренде

Молдавский клуб, который сыграет в Лиге Европы, пригласил 5 украинцев

Наши за границей
(1 голосов)

Двое тренеров - украинцы

Молдавский клуб, который сыграет в Лиге Европы, пригласил 5 украинцев
Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Юрий Кулиш и Игорь Добровольский с клубом "Динамо-Авто" собирают в Молдове наших соотечественников.

Украинские специалисты, которых судьба разбросала по разным странам и даже континентам, нередко выигрывают награды или достигают определенных успехов в своих клубах. В соседней Молдове уже не впервые проявил себя тренер Юрий Кулиш, которого болельщики знают по многолетней совместной работой с Леонидом Кучуком (этот дуэт успешно работал в киевском "Арсенале" и тираспольском "Шерифе", а также в российских "Кубани" и "Локомотиве").

Очередным достижением 56-летнего специалиста, который сейчас работает бок о бок с уроженцем Раздельной Одесской области легендарным Игорем Добровольским в "Динамо-Авто" из Тирасполя, стало получение путевки в Лигу Европы.

Читайте такжеТак где всё-таки Радченко? Кого Маркевич называл дебилами в молодёжной команде Металлиста

По итогам прошлого сезона, который финишировал недавно финалом национального Кубка, команда Добровольского и Кулиша заняла 4 место в турнирной таблице. Интересно, что свой вклад в первое достижение за 11 лет существования этого молодого коллектива сделала и группа украинских футболистов.

За "Динамо-Авто" в прошлом сезоне играли несколько соотечественников - в частности, защитник Александр Масалов и полузащитник Андрей Панич, - рассказывает Юрий Кулиш. - А летом мы пригласили в команду новую группу украинских новичков в возрасте от 19 до 24 лет - Дмитрия Нагиева, Максима Пирогова, Артема Федорова и Егора Кондратюка.

Играть у нас и Владимир Титиевский, который также имеет украинский паспорт. Большинство из них являются воспитанниками футбола Одесской области, а Нагиев - из "Днепра", от моего бывшего одноклубника в этой команде Владимира Багмута.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Кулиш Александр Масалов Лига Европы Игорь Добровольский Дмитрий Нагиев Динамо-Авто (Тирасполь) Андрей Панич Артем Федоров Егор Кондратюк Максим Пирогов Владимир Титиевский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...