Молдавский клуб, который сыграет в Лиге Европы, пригласил 5 украинцев
Двое тренеров - украинцы
Юрий Кулиш и Игорь Добровольский с клубом "Динамо-Авто" собирают в Молдове наших соотечественников.
Украинские специалисты, которых судьба разбросала по разным странам и даже континентам, нередко выигрывают награды или достигают определенных успехов в своих клубах. В соседней Молдове уже не впервые проявил себя тренер Юрий Кулиш, которого болельщики знают по многолетней совместной работой с Леонидом Кучуком (этот дуэт успешно работал в киевском "Арсенале" и тираспольском "Шерифе", а также в российских "Кубани" и "Локомотиве").
Очередным достижением 56-летнего специалиста, который сейчас работает бок о бок с уроженцем Раздельной Одесской области легендарным Игорем Добровольским в "Динамо-Авто" из Тирасполя, стало получение путевки в Лигу Европы.
По итогам прошлого сезона, который финишировал недавно финалом национального Кубка, команда Добровольского и Кулиша заняла 4 место в турнирной таблице. Интересно, что свой вклад в первое достижение за 11 лет существования этого молодого коллектива сделала и группа украинских футболистов.
За "Динамо-Авто" в прошлом сезоне играли несколько соотечественников - в частности, защитник Александр Масалов и полузащитник Андрей Панич, - рассказывает Юрий Кулиш. - А летом мы пригласили в команду новую группу украинских новичков в возрасте от 19 до 24 лет - Дмитрия Нагиева, Максима Пирогова, Артема Федорова и Егора Кондратюка.
Играть у нас и Владимир Титиевский, который также имеет украинский паспорт. Большинство из них являются воспитанниками футбола Одесской области, а Нагиев - из "Днепра", от моего бывшего одноклубника в этой команде Владимира Багмута.