Молдавский клуб, который сыграет в Лиге Европы, пригласил 5 украинцев

Юрий Кулиш и Игорь Добровольский с клубом "Динамо-Авто" собирают в Молдове наших соотечественников.

Украинские специалисты, которых судьба разбросала по разным странам и даже континентам, нередко выигрывают награды или достигают определенных успехов в своих клубах. В соседней Молдове уже не впервые проявил себя тренер Юрий Кулиш, которого болельщики знают по многолетней совместной работой с Леонидом Кучуком (этот дуэт успешно работал в киевском "Арсенале" и тираспольском "Шерифе", а также в российских "Кубани" и "Локомотиве").

Очередным достижением 56-летнего специалиста, который сейчас работает бок о бок с уроженцем Раздельной Одесской области легендарным Игорем Добровольским в "Динамо-Авто" из Тирасполя, стало получение путевки в Лигу Европы.

По итогам прошлого сезона, который финишировал недавно финалом национального Кубка, команда Добровольского и Кулиша заняла 4 место в турнирной таблице. Интересно, что свой вклад в первое достижение за 11 лет существования этого молодого коллектива сделала и группа украинских футболистов.