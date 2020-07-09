  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко поставили оценку за победный матч Манчестер Сити с Ньюкаслом
В тренде

Зинченко поставили оценку за победный матч Манчестер Сити с Ньюкаслом

Наши за границей
(1 голосов)

Разгром среды

Зинченко поставили оценку за победный матч Манчестер Сити с Ньюкаслом
Новина українською

Левый защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко, игрок национальной сборной Украины, получил 7.09 от WhoScored за вчерашний матч, в котором его команда обыграла "Ньюкасл" 5:0 (общекомандный для Ман Сити - 7.43).

Что интересно, несмотря на высокий балл, это одна из самых низких оценок в Ман Сити - после Фила Фодена и Жоау Канселу.

У Александра 97 касаний к мячу, 83 передачи (с точностью 92% - 76), одна попытка обыгрыш соперника.

Зинченко однажды бил по воротам, но его выстрел был заблокирован. Также раз Александр подавал угловой - точно на игрока своей команды.

Украинец с 2 успешными верховыми дуэлями (по одной в обороне и атаке) вошел в топ-3 игроков матча - больше их было только в Николаса Отаменди и Джона Стоунза.

В оборонительных действиях Александр выполнил 2 выносы мяча и один перехват. Еще однажды Зинченко сфолил на сопернике.

Зинченко поставили оценку за победный матч Манчестер Сити с Ньюкаслом - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...