Зинченко поставили оценку за победный матч Манчестер Сити с Ньюкаслом

Левый защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко, игрок национальной сборной Украины, получил 7.09 от WhoScored за вчерашний матч, в котором его команда обыграла "Ньюкасл" 5:0 (общекомандный для Ман Сити - 7.43).

Что интересно, несмотря на высокий балл, это одна из самых низких оценок в Ман Сити - после Фила Фодена и Жоау Канселу.

У Александра 97 касаний к мячу, 83 передачи (с точностью 92% - 76), одна попытка обыгрыш соперника.

Зинченко однажды бил по воротам, но его выстрел был заблокирован. Также раз Александр подавал угловой - точно на игрока своей команды.

Украинец с 2 успешными верховыми дуэлями (по одной в обороне и атаке) вошел в топ-3 игроков матча - больше их было только в Николаса Отаменди и Джона Стоунза.

В оборонительных действиях Александр выполнил 2 выносы мяча и один перехват. Еще однажды Зинченко сфолил на сопернике.