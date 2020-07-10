  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Calcio Atalanta: Малиновский рискует пропустить матч против Ювентуса
В тренде

Calcio Atalanta: Малиновский рискует пропустить матч против Ювентуса

Наши за границей
(1 голосов)

Травма?

Calcio Atalanta: Малиновский рискует пропустить матч против Ювентуса
Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский может не сыграть в матче 32-го тура Серии А против туринского "Ювентуса".

Читайте такжеДве подачи угловых - два гола. WhoScored дал оценку игре Руслана Малиновского

По информации Calcio Atalanta, полузащитник получил травму правого колена в поединке с "Сампдорией". Тем не менее, "синяк" Руслана не носит серьезного характера.

В текущем сезоне Малиновский сыграл 27 поединков в футболке "бергамасков" в рамках чемпионата Италии – на его счету 5 голов и 1 результативная передача. Матч "Ювентус" – "Аталанта" состоится в эту субботу, 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calcio Atalanta

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...