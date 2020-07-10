Calcio Atalanta: Малиновский рискует пропустить матч против Ювентуса
Травма?
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский может не сыграть в матче 32-го тура Серии А против туринского "Ювентуса".
По информации Calcio Atalanta, полузащитник получил травму правого колена в поединке с "Сампдорией". Тем не менее, "синяк" Руслана не носит серьезного характера.
В текущем сезоне Малиновский сыграл 27 поединков в футболке "бергамасков" в рамках чемпионата Италии – на его счету 5 голов и 1 результативная передача. Матч "Ювентус" – "Аталанта" состоится в эту субботу, 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по киевскому времени.
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Источник:Calcio Atalanta
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