Малиновский получил высший балл за матч с Брешией

Во вторник, 14 июля, матчем "Аталанта" - "Брешия" начался 33-й тур итальянской Серии А, команда из Бергамо победила 6:2. Одной из самых заметных фигур на поле стал Руслан Малиновский, который вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты.

Украинец забил гол и отдал две результативные передачи. Такое количество результативных действий позволила ему заработать максимальный балл - десять - от статистического портала Whoscored. К тому же Руслан был назван игроком матча. За отведенное ему время он трижды бил по воротам, 85 раз касался мяча, пасовал партнерам с точностью 88%, на нем трижды нарушали правила, однажды он перехватил пас соперника.

Кроме Малиновского высший балл получил Марио Пашалич, в Гозенса 9,1, в где Рона - 8,5.

Добавим, что нынешний сезон складывается для Руслана весьма успешно. В 29-ти сыгранных матчах он забил семь голов и отдал пять результативных передач.

"Аталанта" благодаря этой победе поднялась на второе место в турнирной таблице, впрочем, свои матчи еще должны сыграть "Интер" и "Лацио".