Милевский: Мои последние дни на самоизоляции. Симптомов нету

Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал, как проходит его самоизоляция из-за заражения СOVID-19.

"Мои заключительные дни на самоизоляции. Еще немножко и будет и поле, и мяч. Вторые выходные подряд мы не играем, нам переносят матчи в чемпионате Беларуси. Все это связано с этой короной, будь она неладна. Я сижу дома уже 12-й день. Из дома мне можно выходить на улицу утром на 15 минут и вечером на 15 минут в магазин.

Стремновато с этой штукой, когда у тебя вроде как положительный тест, но нет никаких симптомов: нет кашля, пневмонии, температуры. Ни разу за эти 12 дней не было. Единственное, когда это все только начиналось, то пропало обоняние.

У нас прикол был с пацанами в раздевалке: брызгали дезодорантами и нюхали. Но это поначалу мы шутили, но в итоге перенесли два тура, а у многих положительные результаты. Но у всех это все проходит спокойно и незаметно. Ну есть случаи и похуже: люди температурят, с пневмонией. Все это плохо", – рассказал Милевский.