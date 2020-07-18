Бутко рассказал об интересе со стороны клубов Польши и Кипра

Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко, который сейчас находиться в "Лехе" на правах аренды, рассказал об интересе со стороны команд Кипра и Польши.

"Я - реалист, скажу, что могу играть еще на высоком уровне. Я хочу играть на высоком уровне. Если мне предоставят такой шанс, я сделаю все возможное, чтобы им воспользоваться. Главное - чтобы этот шанс дали.

Все знают мои игровые качества. Также всем известно, какого я уровня игрок. Если получится, что я не буду в "Шахтере", значит, такова жизнь. Время покажет. Здесь нечему расстраиваться. Жизнь футболиста довольно интересна и кратковременна. Нужно себя по максимуму проявлять. Если я окажусь в другой команде, значит, так оно и должно быть.

Побывав в Европе, хотелось бы здесь остаться. Было бы неплохо попытаться поехать в хороший европейский чемпионат. Понятно, что я уже немолодой. На перспективу меня брать нет смысла. Многое зависит от работы агента и остальных людей.

Варианты есть. Выходил на меня Кипр. Хороший чемпионат, но я не считаю, что он сильнее Польши или Украины. Также есть пару вариантов из Польши. Не буду называть команды", - рассказал Богдан Бутко.