Пластун и Соболь провели контрольные поединки в составе своих бельгийских клубов

Чемпион Бельгии, "Брюгге", с украинским латералем Эдуардом Соболем в составе, вчера провел спарринг с командой "Дейнзе", которая только победила в любительском чемпионате и новый сезон начнет во Втором дивизионе - бельгийском аналоге украинской Первой лиги.

Эдуард Соболь вышел на поле на 60 минуте, а "Брюгге" победил 1:0.

"Гент" Игоря Пластун, Романов Яремчука и Безуса, играл контрольный поединок с французским "Лионом" и уступил 2:3.

Из трех украинцев в заявке был лишь центральный защитник Пластун. Он отыграл весь поединок.

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Следующий товарищеский матч "Брюгге" проведет в субботу, 25 июля, с французским "Лиллем". А "Гент" 28 июля сыграет с "Метцом" из той же Лиги 1.

Первые матчи чемпионата Бельгии сезона 2020/2021 должны состояться 8 августа.