  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Марьян Швед перешел на правах аренды в клуб из чемпионата Бельгии
В тренде

Марьян Швед перешел на правах аренды в клуб из чемпионата Бельгии

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец проведет сезон 2020/21 в бельгийском клубе

Марьян Швед перешел на правах аренды в клуб из чемпионата Бельгии
Новина українською

Украинский вингер шотландского "Селтика" Марьян Швед перешел в бельгийский "Мехелен" на правах аренды.

23-летний игрок подписал контракт до конца сезона 2020/2021.

В прошедшем сезоне Швед в футболке "Селтика" во всех турнирах провел всего лишь 3 матча и забил 1 гол.

В Бельгии уже стартовал новый сезон и "Мехелен" после двух туров лидирует в национальном чемпионате.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Селтик (Глазго) Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...