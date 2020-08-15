Марьян Швед перешел на правах аренды в клуб из чемпионата Бельгии
Украинец проведет сезон 2020/21 в бельгийском клубе
Украинский вингер шотландского "Селтика" Марьян Швед перешел в бельгийский "Мехелен" на правах аренды.
23-летний игрок подписал контракт до конца сезона 2020/2021.
В прошедшем сезоне Швед в футболке "Селтика" во всех турнирах провел всего лишь 3 матча и забил 1 гол.
В Бельгии уже стартовал новый сезон и "Мехелен" после двух туров лидирует в национальном чемпионате.
????????⚽️ Hij is nog wat verlegen, maar wat kan onze nieuwkomer Marian toch lekker ballen ???? #nomatterwhat pic.twitter.com/HKuer4ciYd— KV Mechelen (@kvmechelen) August 15, 2020
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