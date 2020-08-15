Марьян Швед перешел на правах аренды в клуб из чемпионата Бельгии

Украинский вингер шотландского "Селтика" Марьян Швед перешел в бельгийский "Мехелен" на правах аренды.

23-летний игрок подписал контракт до конца сезона 2020/2021.

В прошедшем сезоне Швед в футболке "Селтика" во всех турнирах провел всего лишь 3 матча и забил 1 гол.

В Бельгии уже стартовал новый сезон и "Мехелен" после двух туров лидирует в национальном чемпионате.