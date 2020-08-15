Хавбек Лечче Шахов привлек внимание новичка Серии А
Евгений попал в сферу интересов "Кротоне"
Итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщает, что полузащитник "Лечче" Евгений Шахов заинтересовал новичка Серии А "Кротоне".
На данный момент "Кротоне" пока только изучает возможность потенциального трансфера украинского хавбека.
В прошедшем сезоне чемпионата Италии 29-летний Евгений провел 24 матча и забил 1 гол.
Ранее в СМИ была информация, что контракт Шахова с "Лечче" рассчитан до конца следующего сезона, но итальянский клуб уже ищет новое место работы для украинца.
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Источник:Джанлука ди Марцио
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