Соболь отдал голевую, а Брюгге одержал разгромную победу

В матче второго тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде разгромил "Эйпен" 4:0.

Левый фланговый защитник гостей Эдуард Соболь вышел на этот поединок в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Украинец также отметился голевой передачей - Соболь ассистировал Юссуфу Баджи на 14-й минуте встречи.

Напомним, 25-летний Эдуард принадлежит донецкому "Шахтеру" и выступает второй сезон подряд за бельгийский клуб на правах аренды.

Видео голевой передачи Соболя