Соболь отдал голевую, а Брюгге одержал разгромную победу
Украинец отметился первым результативным действием в сезоне
В матче второго тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде разгромил "Эйпен" 4:0.
Левый фланговый защитник гостей Эдуард Соболь вышел на этот поединок в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Украинец также отметился голевой передачей - Соболь ассистировал Юссуфу Баджи на 14-й минуте встречи.
Напомним, 25-летний Эдуард принадлежит донецкому "Шахтеру" и выступает второй сезон подряд за бельгийский клуб на правах аренды.
Видео голевой передачи Соболя
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...