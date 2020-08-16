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Соболь отдал голевую, а Брюгге одержал разгромную победу

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Украинец отметился первым результативным действием в сезоне

Соболь отдал голевую, а Брюгге одержал разгромную победу
Новина українською

В матче второго тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде разгромил "Эйпен" 4:0.

Левый фланговый защитник гостей Эдуард Соболь вышел на этот поединок в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Украинец также отметился голевой передачей - Соболь ассистировал Юссуфу Баджи на 14-й минуте встречи.

Напомним, 25-летний Эдуард принадлежит донецкому "Шахтеру" и выступает второй сезон подряд за бельгийский клуб на правах аренды.

Видео голевой передачи Соболя

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Чемпионат Бельгии Лига Жюпиле Эйпен
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