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Михайличенко дебютировал за Андерлехт

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец вышел в старте на матч против "Сент-Труйдена"

Михайличенко дебютировал за Андерлехт
Новина українською

В матче второго тура чемпионата Бельгии "Андерлехт" принимает "Сент-Труйден".

В составе хозяев в стартовом составе вышел защитник Богдан Михайличенко. Этот матч стал дебютным для 23-летнего украинского игрока в составе бельгийского клуба.

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В первом туре Лиги Жюпиле Михайличенко не попал в заявку "Андерлехта".

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В статье: Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко
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Комментарии (6)
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Достоевский (Загоризонтом)
16.08.2020 в 20:40
Пусть теперь Динамо локти кусает и ищет бразил ))
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+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
16.08.2020 в 20:09
Заря становится брендом...
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+3
0
Володимирович (Кременчуг)
16.08.2020 в 20:34
Трансферна репутація вища за ДК, а ціни нижчі!!!
Ответить
+1
-1
Primeval (Одесса)
16.08.2020 в 20:07
Только хотел это написать))
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
16.08.2020 в 20:12
Ещё и забил в стиле Мбаппе, раскидал всех на скорости )
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0
0
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Кююмалайнен (Київ)
16.08.2020 в 20:06
Так он уже и забить успел на 41-й минуте!
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+1
0


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