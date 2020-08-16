Михайличенко дебютировал за Андерлехт

В матче второго тура чемпионата Бельгии "Андерлехт" принимает "Сент-Труйден".

В составе хозяев в стартовом составе вышел защитник Богдан Михайличенко. Этот матч стал дебютным для 23-летнего украинского игрока в составе бельгийского клуба.

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В первом туре Лиги Жюпиле Михайличенко не попал в заявку "Андерлехта".