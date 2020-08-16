Михайличенко дебютировал за Андерлехт
Украинец вышел в старте на матч против "Сент-Труйдена"
В матче второго тура чемпионата Бельгии "Андерлехт" принимает "Сент-Труйден".
В составе хозяев в стартовом составе вышел защитник Богдан Михайличенко. Этот матч стал дебютным для 23-летнего украинского игрока в составе бельгийского клуба.
В первом туре Лиги Жюпиле Михайличенко не попал в заявку "Андерлехта".
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Комментарии (6)
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Достоевский (Загоризонтом)
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