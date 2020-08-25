Вест Хэм в спарринге разгромил Ипсвич, Ярмоленко отыграл весь матч
Но без результативных действий
Лондонский "
"Молотобойцы" победили со счетом 4:1, а украинец Андрей Ярмоленко вышел на поле с первых минут и провел весь матч, однако результативными действиями не отметился.
"Ипсвич" - "Вест Хэм" 1:4
Голы: Сирс 61 – Халлер 45, 60, 65, Соучек 63
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