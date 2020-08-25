Вест Хэм в спарринге разгромил Ипсвич, Ярмоленко отыграл весь матч

Лондонский " Вест Хэм " в рамках подготовки к новому сезону провел контрольный матч с "Ипсвичем".

"Молотобойцы" победили со счетом 4:1, а украинец Андрей Ярмоленко вышел на поле с первых минут и провел весь матч, однако результативными действиями не отметился.

"Ипсвич" - "Вест Хэм" 1:4

Голы: Сирс 61 – Халлер 45, 60, 65, Соучек 63