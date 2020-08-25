  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вест Хэм в спарринге разгромил Ипсвич, Ярмоленко отыграл весь матч
В тренде

Вест Хэм в спарринге разгромил Ипсвич, Ярмоленко отыграл весь матч

Наши за границей
(2 голосов)

Но без результативных действий

Вест Хэм в спарринге разгромил Ипсвич, Ярмоленко отыграл весь матч
Новина українською

Лондонский "Вест Хэм" в рамках подготовки к новому сезону провел контрольный матч с "Ипсвичем".

"Молотобойцы" победили со счетом 4:1, а украинец Андрей Ярмоленко вышел на поле с первых минут и провел весь матч, однако результативными действиями не отметился.

"Ипсвич" - "Вест Хэм" 1:4

Голы: Сирс 61 – Халлер 45, 60, 65, Соучек 63

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Ипсвич Таун Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...