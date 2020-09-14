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Официально: Лех арендовал Василия Кравца

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Одним украинцем в Польше стала больше

Официально: Лех арендовал Василия Кравца
Новина українською

Польский "Лех" официально объявил о подписании украинского защитника "Леганеса" Василия Кравца.

Польский клуб взял игрока в аренду сроком на 1 год, также у "Леха" будет приоритетное право выкупа футболиста.

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Напомним, что в прошлом сезоне Кравец выступал в аренде в "Луго", провел в Сегунде 16 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

Также отметим, что в новом сезоне чемпионата Польши "Лех" стартовал не лучшим образом (2 ничьи в 3-х матчах), однако пробился во второй раунд Лиги Европы, где сыграет с шведским "Хаммарбю".

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В статье: Лех (Познань) Василий Кравец
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Источник:
Лех (Познань)

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