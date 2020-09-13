Лунина заявили за Кастилью, но Андрей будет находиться в расположении Реала

Издание AS сообщает, что голкипер мадридского "Реала" заявлен за "Кастилью" на этот сезон.

Источник информирует, что такое решение связано с ограниченной заявкой "сливочных". Поэтому украинского вратаря и бразильца Родрига заявили за дубль, но оба футболиста будут тренироваться и находиться в расположении первой команды мадридцев.

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