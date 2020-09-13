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  4. Лунина заявили за Кастилью, но Андрей будет находиться в расположении Реала
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Лунина заявили за Кастилью, но Андрей будет находиться в расположении Реала

Наши за границей
(1 голосов)

Такое решение вызвано ограниченной заявкой на сезон

Лунина заявили за Кастилью, но Андрей будет находиться в расположении Реала
Новина українською

Издание AS сообщает, что голкипер мадридского "Реала" заявлен за "Кастилью" на этот сезон.

Источник информирует, что такое решение связано с ограниченной заявкой "сливочных". Поэтому украинского вратаря и бразильца Родрига заявили за дубль, но оба футболиста будут тренироваться и находиться в расположении первой команды мадридцев.

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Ранее была информация, что 21-летний Лунин будет сменщиком Тибо Куртуа на текущий сезон.

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В статье: Родриго Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Ла Лига Андрей Лунин
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Источник:
AS
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Комментарии (3)
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
13.09.2020 в 00:48
Ничё Андрюха, к 30 годам будешь основным. Где-нибудь...
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+3
0
МиколаТерн (Тернопіль)
13.09.2020 в 00:45
Порада Луніну чекати закінчення контракту і тікати в Італію, Бельгію, Польщу або вертатись в Україну.Не дадуть йому заграти навіть якщо він залишить усі матчі на 0,а за те що він сказав проти тренерів, йому ніколи уже там нічого не світить.
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
13.09.2020 в 01:06
А мог бы давно быть основным в Динамо и Пятова в сборной потеснить
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0
0


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