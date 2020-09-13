Лунина заявили за Кастилью, но Андрей будет находиться в расположении Реала
Такое решение вызвано ограниченной заявкой на сезон
Издание AS сообщает, что голкипер мадридского "Реала" заявлен за "Кастилью" на этот сезон.
Источник информирует, что такое решение связано с ограниченной заявкой "сливочных". Поэтому украинского вратаря и бразильца Родрига заявили за дубль, но оба футболиста будут тренироваться и находиться в расположении первой команды мадридцев.
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Ранее была информация, что 21-летний
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Источник:AS
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Комментарии (3)
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
13.09.2020 в 00:48
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МиколаТерн (Тернопіль)
13.09.2020 в 00:45
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Serega1111 (Киев)
13.09.2020 в 01:06
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