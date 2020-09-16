Сергей Ребров: Динамо Загреб не будет нашим главным соперником

Сегодня венгерский "Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва и игроков Александра Зубкова и Игоря Харатина дома проведет матч 3 раунда Лиги чемпионов с хорватским "Динамо" Загреб. Начало матча в 20:00.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "Ференцвароша" отметил, что по сравнению с прошлым годом у "Динамо" произошли изменения.

Но я думаю, что речь идет о той команде, в которой всегда найдутся игроки на все позиции и где есть кем заменить ушедших. Они очень сильны.

Я также говорил своим ребятам перед последним отборочным матчем с "Селтиком", что они должны верить в себя. Мы должны сосредоточиться на своей игре и никого не бояться, потому Ференцварош заслужил участие в квалификации Лиги чемпионов.