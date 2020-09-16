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Сергей Ребров: Динамо Загреб не будет нашим главным соперником

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Прежде всего - сосредоточиться на собственной игре

Сергей Ребров: Динамо Загреб не будет нашим главным соперником
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Сегодня венгерский "Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва и игроков Александра Зубкова и Игоря Харатина дома проведет матч 3 раунда Лиги чемпионов с хорватским "Динамо" Загреб. Начало матча в 20:00.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "Ференцвароша" отметил, что по сравнению с прошлым годом у "Динамо" произошли изменения.

Но я думаю, что речь идет о той команде, в которой всегда найдутся игроки на все позиции и где есть кем заменить ушедших. Они очень сильны.

Я также говорил своим ребятам перед последним отборочным матчем с "Селтиком", что они должны верить в себя. Мы должны сосредоточиться на своей игре и никого не бояться, потому Ференцварош заслужил участие в квалификации Лиги чемпионов.

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Футболистам удалось передать всю информацию о загребском "Динамо", мы знаем хорватов, знаем, что это очень серьезный клуб. Нам нужно быть уверенными на поле, "Динамо" не будет нашим главным соперником, мы должны победить прежде всего себя.

Если мы выйдем на поле с таким менталитетом, мы увидим очень хороший матч. Нам нужно меньше сосредотачиваться на "Динамо", нам нужно больше сосредоточиться на собственной игре, - цитирует Реброва сайт "Ференцвароша".

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В статье: Сергей Ребров Динамо (Загреб) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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