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Петряк принял участие в голе МОЛ Фехервар в матче Лиги Европы

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Петряк принял участие в голе МОЛ Фехервар в матче Лиги Европы
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Украинский вингер левого фланга Иван Петряк принял участие в решающей атаке своей венгерской команды МОЛ "Фехервар" в матче ЛЕ с мальтийским "Хибернианс" из города Паола.

На 61 минуте Иван подал угловой. После скидки мяч попал к Бобану Николову, а он забил единственный гол в матче.

На 83 минуте Петряк был заменен.

Вице-чемпион Венгрии на выезде одержал победу 1:0, она позволила ему продолжить участие в ЛЕ.

Будущий соперник определится в паре "Реймс" (Франция) - "Серветт" (Швейцария).

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В статье: Иван Петряк Лига Европы МОЛ Види (Секешфехервар) МОЛ Фехервар
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